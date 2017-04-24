В "Диамантбанк" введена временная администрация, он признан неплатежеспособным

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк" (г. Киев) на основании решения Национального банка об отнесении этого финучреждения к категории неплатежеспособных.

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Как сообщается на сайте Фонда, временная администрация назначена сроком на один месяц до 23 мая включительно под руководством Старцевой Татьяны.

Таким образом, путем введения временной администрации начата процедура вывода "Диамантбанка" с рынка.

О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд обещает сообщить дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Финбанк" (г.Одесса).

Справка УНИАН. "Диамантбанк" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в первую группу банков с украинским капиталом.

Ключевыми владельцами банка являются гражданин Австрии Флориан Косчат и граждане Украины Давид Жвания и Игорь Керезь.