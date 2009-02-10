Три кита плана Обамы

Создание рабочих мест, восстановление кредитного и жилищного рынков, а также рост экономики - таковы, по мнению президента США, главные критерии успеха предложенного им стабилизационного плана. Барак Обама озвучил их в понедельник во время своей первой пресс-конференции в качестве главы государства. Как отмечает ИТАР-ТАСС, практически вся она была посвящена экономике и путям выхода из нынешнего кризиса.

Президент заявил, что американский частный сектор настолько ослаблен, что только правительство США сегодня располагает ресурсами, необходимыми для возрождения экономики. "Только правительство может разорвать этот порочный круг, при котором потеря рабочих мест вынуждает людей тратить меньше денег, что в свою очередь ведет к новым сокращениям", - сказал он.

По словам американского лидера, предложенный им план как раз и направлен на то, чтобы "разорвать этот круг". В этой связи он призвал конгресс США без промедления одобрить законопроект об оздоровлении американской экономики, общие параметры которого превышают 800 млрд долл. "Я хочу поблагодарить членов конгресса, которые напряженно работали над продвижением этого плана вперед, - сказал глава администрации. - Но я также хочу призвать всех членов конгресса, чтобы они в течение ближайшей недели действовали без промедления в направлении урегулирования своих разногласий и принятия этого плана".

Глава государства признал, что его "план не совершенен". "Я не могу гарантировать, что все в этом плане будет работать так, как и задумано, - признал Б.Обама. - Но я могу сказать с полной уверенностью, что бездействие лишь усилит нынешний кризис и страдания миллионов американцев".

Предлагаемый Б.Обамой пакет финансовых мер был принят в конце января палатой представителей конгресса. Он предусматривает, в частности, вливание из казны 544 млрд долл в инфраструктуру страны и создание новых рабочих мест при одновременных налоговых послаблениях на сумму 275 млрд долл. В понедельник сенат конгресса принял решение прекратить затянувшиеся дебаты по законопроекту о стимулировании экономики и провести по нему голосование. Как ожидается, это произойдет уже сегодня. Затем в согласительной комиссии обеих палат конгресса должен быть выработан компромиссный вариант.

Б.Обама надеется, что законопроект будет одобрен к середине февраля. Спешка вызвана тем, что 16 февраля конгресс планирует уйти на парламентские каникулы, приуроченные к государственному празднику - Дню президентов.