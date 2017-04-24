Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,67 за доллар
Официальный курс НБУ на 25 апреля: 100 USD – 2667,3697 гривни; 100 EUR – 2893,5627 гривни; 10 RUR – 4,7564 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2667,3697 (24 апреля – 2673,2780)
100 EUR – 2893,5627 (24 апреля – 2859,8728)
10 RUR – 4,7564 (24 апреля – 4,7541)
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Как сообщал УНИАН, 24 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,62/26,65 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9226/28,9552 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4752/0,4762 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6737 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 494 сделки на сумму 291,4 миллиона долларов.