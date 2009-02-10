ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Правительственная газета «Урядовый курьер» в статье «Зерно – на экспорт, валюту – в Украину» подает интервью генерального директора Аграрного фонда Владимира Иванишина. Он рассказал о том, что в 2008 году Аграрный фонд закупил в государственный продовольственный резерв свыше 1,6 млн. тонн зерна – намного больше плана, и о перспективах на нынешний год.http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=741

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Газета «День» в материале «Осознаны ли риски?» подает интервью политолога, директора Школы политической аналитики НаУКМА Алексея Гарань. Что ждет Украину весной: долгожданные подснежники или волна социальных протестов? Этот и другие вопросы рассматривает эксперт. http://www.day.kiev.ua/264205/

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В еще одной статье «Средство передвижения — снова роскошь» газеты «День» описываются особенности стагнации отечественного автопрома. Приводятся оценки президента компании «АИС» Дмитрия Святаша, генерального директора «Авто Интернешнл» (официальный импортер Mazda и Suzuki в Украине) Елены Дуниной, директора AUTO-Consulting Олега Омельницкого и других экспертов в данной сфере.http://www.day.kiev.ua/264208/

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В статье «Время платить», размещенной в газете «Дело», представлена информация о суммах внешних публичных обязательств украинских компаний, срок выполнения которых наступает в 2009 году. Больше всего придется вернуть Альфа-Банку (Украина), Райффайзен Банку Аваль и государственному Укрэксимбанку, сообщает газета и предлагает комментарии ситуации нескольких украинских банкиров. http://delo.ua/news/100505/

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Также в газете «Дело» предлагается материал под заголовком «Рынок недвижимости уменьшается на глазах», в котором представлена информация Министерства юстиции о количестве договоров купли-продажи жилой недвижимости за 2008 год. Комментирует эту информацию ведущий специалист департамента маркетинга SV Development Сергей Костецкий. http://delo.ua/news/100494/

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Издание «Коммерсантъ-Украина» в статье «Процентная зависимость» приводит данные рейтингового агентства Fitch Raiting о проблемных кредитах украинских банков. Сообщается, что к концу 2008 года уровень проблемных кредитов в ВиЭйБи Банке достиг 7,8% портфеля, Кредитпромбанке – 5,8%, Сведбанке – 4,5%, банке "Кредит-Днепр" – 3,7%, Укргазбанке – 3%, ПриватБанке – 2,6%, Родовид Банке и ПУМБ – 1,6%. В материале даны также комментарии ситуации отечественных банкиров. http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1116482

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«Экономические известия» опубликовали материал «Игорь Черкашин: «Ниже потребления 50 млрд. куб. м газа в год мы все равно не опустимся в обозримом будущем». В нем председатель Национального агентства по обеспечению эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Игорь Черкашин рассказал, какие меры будут приняты немедленно и сколько планируется потратить на внедрение энергосберегающих технологий. http://www.eizvestia.com/state/full/4176863

СМИ России

«Ни шагу на Запад» - столь красноречиво звучит заголовок материала «Коммерсанта», подающего заявления президента России Дмитрия Медведева, сделанные им на первом официальном совещании в Кремле с членами правительства по вопросам бюджетной стратегии на 2009 год. Правительство по указанию Медведева не будет прибегать к внешним займам и не забудет о пенсионных приоритетах Фонда национального благосостояния. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1116250

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Газета «Ведомости» в статье «Двух миллиардом мало» со ссылкой на неназванного чиновника российского правительства рассказывает, что на субсидирование процентных ставок по автокредитам государство потратит 2 млрд руб., как пообещал вчера премьер Владимир Путин. Цифра разочаровала автопроизводителей: на всех этих миллиардов явно не хватит. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/10/180920

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«Независимая газета» в публикации «Работа над ошибками власти» предлагает интервью с бывшим и.о. российского премьера Егором Гайдаром. В вину теперешнему правительству России ставятся разбазаривание валютных резервов, нежелание ограничивать бюджетные расходы и вернуться к отложенным реформам, неспособность выработать новую посткризисную модель социально-экономического развития страны, которая бы опиралась на новые точки роста. http://www.ng.ru/economics/2009-02-10/1_mistakes.html

Издание «РБК daily» опубликовало материал «Жизнь без инвестиций», в котором приводятся результаты исследования агентства Fitch Rating. По данным Fitch, с региональной точки зрения крупнейшие сокращения капиталовложений будут зафиксированы у компаний из России и стран СНГ. По прогнозам, российский бизнес урежет инвестирование на три четверти - до половины уровня 2007 года. http://www.rbcdaily.ru/index2.shtml