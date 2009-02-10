Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0750/8,1925 грн./долл.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2220/0,2280, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3945/10,5790.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,2891/92 (четверг – 1,2891/92).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.