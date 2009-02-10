ФГИУ оценил пакет “Укртелекома” в 7,5 млрд. грн.

По предварительной оценке Фонда государственного имущества, стоимость планируемого к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. Грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, выступая вчера вечером в эфире «5 канала».

«Предварительная оценка ФГИУ составляла 7,5 миллиардов, и на комиссии (приватизационной – УНИАН), если дойдет до рассмотрения на комиссии, мы будем устанавливать реальную цену», - сказал он.

По информации и.о. председателя Фонда, номинальная стоимость 67,79% акций "Укртелекома» составляет 3,5 млрд. грн.

Д.ПАРФЕНКО также добавил, что фигурирующая в СМИ оценочная цена данного пакета в размере «25 миллиардов, 35 и так далее на сегодня пока что не соответствует действительности, поскольку никакие решения относительно приватизации "Укртелекома" не принимались, и цена не рассчитывалась".

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ 4 февраля заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”.

Министр отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

“Моя позиция – не меньше 25 млрд. грн. Я думаю, что появится инвестор, который в этих условиях купит за такие деньги “Укртелеком”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Напомним, в конце февраля 2008 года Фонд госимущества Украины объявил о начале подготовки к проведению конкурса по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

Правительство ранее заявляло о своих планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года (распоряжение Кабинета министров Украины № 249-р от 6 февраля 2008 года). Пакет в размере 25% + 1 акция будет закреплен в государственной собственности.

9 апреля 2008 года Кабинет министров утвердил условия проведения конкурса по продаже акций «Укртелекома».

18 апреля председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Совету национальной безопасности и обороны относительно необходимости отложить объявление и проведение конкурса по приватизации «Укртелекома» для доработки его условий.

По ее словам, при разработке Кабмином инвестобязательств не были учтены предложения профсоюзных организаций относительно передачи с баланса предприятия объектов социальной сферы, не прописаны пути погашения кредиторской задолженности этого предприятия. «В таком состоянии продавать «Укртелеком» невозможно», - отметила председатель Фонда.