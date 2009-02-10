"Нулевой вариант" российского кредита

МВФ, кредит, Нафтогаз, Россия – это цепочка, которую выстроили финансовый кризис, разбушевавшийся в Украине, газовые договоренности, удивительно «удачный» бюджет, а также политические повороты внутренней жизни нашей страны. На этом фоне всплывают все новые и новые подробности «личной» жизни Кабмина и президентского аппарата. Вот и к концу прошедшей недели общественности подсунули новую тему для пересуда. Оказывается, в тайне ото всех правительство ведет секретные переговоры с Кремлем о предоставлении Украине займа в 5 млрд долл. Причем, когда этот скандал раздувался, Кабмин, видимо, был сильно обеспокоен бюджетными негараздами, и это с учетом приезда миссии МВФ – решалась судьба второго транша для Украины, не ответил конкретно и громко на все обвинения Секретариата Президента. Но, почему-то в Мюнхене, куда отправилась Тимошенко для участия в саммите по безопасности, глава правительства подтвердила – переговоры ведутся и кредит нам жизненно необходим. Заявление не лишено логики, но зачем говорить о так сильно волнующем из другой страны и не в то время, когда нужно было. Кстати, на прозвучавшее оправдание Тимошенко СП не ответил, видно не счел нужным отвечать на «чистосердечное признание». И опять Тимошенко оказалась в выигрыше – просто истерзанная политическими «домогательствами» женщина не успела во время довести до людей суть идеи. Что же на самом деле происходит попробуем разобраться с помощью хроникальных событий.

"Безликая политика украинского правительства"

Основное обвинение в угрозе национальным интереса Украины прозвучало из уст Президента. Ющенко считает, что "консультации, как их называют теперь, по 5 млрд. долларов кредита от России - продолжение ущербной, безликой политики украинского правительства". При этом Ющенко обвинил Кабмин в бесхозяйственности. Он напомнил, что в результате правительственного планирования бюджета дефицит составляет, ориентировочно, 31 млрд. грн., и еще около 45 млрд. грн. планируется направить на рекапитализацию банков.

«Это дефицит, который говорит, что правительство не может адекватно реагировать на существующие сегодня вызовы. Это правительство, которое не хочет предлагать политику изменений и реформ. Это правительство, которое просто проводит дальше политику популизма, и это опасно», – сказал Президент. При этом хочется отметить, что нарекания от Президента звучали не однократно, он не раз говорил о катастрофических газовых переговорах, о невозможности жизнеспособности с утвержденным бюджетом, но глава правительства остается на рабочем месте и, кажется, не собирается менять политику и прислушиваться к другим мнениям. Да и парламент, который, наверное, решил, что можно умыть руки, продолжил «доверять» Тимошенко и ее кабинету – мол, не оправдано в такой момент менять правительство.

Но Президент продолжает учить уму разуму и предостерегает - Украина снова получит гиперинфляцию, страна может «попрощаться с одноразрядной инфляцией».

Ющенко назвал недопустимым ведение переговоров о внешнем заимствовании на значительную сумму в 5 млрд. долларов в засекреченном режиме. Сами же переговоры, по словам Президента, подтверждают, что правительство не может финансово обеспечить собственную бюджетную политику.

В этой связи касается и газовых переговоров, По его мнению, их неотъемлемой частью «могла быть договоренность политическая, которая предусматривает кредитование, потому что никакой другой формой обслуживать такую цену (на газ) Украина не может».

А условия кредитования, по его убеждению, "ведут к разрушению Украины - как экономической, так и политической» и пообещал - «я не выпишу директив на проведение международных переговоров на эти договоренности».

Премьер - против А вот сама премьер говорит об обратном. По ее словам, Россия дала согласие кредитовать Украину для покрытия дефицита госбюджета.

Она также сообщила, что направила письма с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также в Россию. Но опровергла заявления, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита. Ранее об этом заявлял уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. По ее словам, не соответствует действительности и информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит.

Показательно, что в понедельник российский МИД высказался на эту тему: "На прошлой неделе в Министерстве финансов Российской Федерации состоялись двусторонние консультации с представителями Министерства финансов Украины по их просьбе. Украинская сторона высказала просьбу оценить возможность предоставления Россией кредита в размере 5 млрд. долл. на покрытие дефицита бюджета Украины. По просьбе Минфина России Минфин Украины предоставит дополнительную информацию о текущем состоянии украинской экономики..." Как видим, визит делегаций (Минфиновской) таки был. Опыт свидетельствует - Москва всегда внимательно следит за внутренними передрягами в Украине, но "высовывается" с какими-либо официальными тезисами только тогда, когда "что-то таки есть". И еще одно наблюдение - увы, именно из Москвы украинцы узнают о многих важных вещах, происходящих в Украине.

Забыли о гривне?

И так, есть несбалансированный бюджет, есть кредит МВФ, правда под вопросом следующий транш – не все пункты договора выполнила Украина на «отлично» и Фонд еще несколько неделек «поговорит» на эту тему, а только потом решится на «благотворительный» шаг, а также есть и Нафтогаз, которому пророчат банкротство из-за разницы в цене закупаемого газа и продающегося. А также есть северный сосед, который, кто его знает, что попросит в замен.

По мнению экспертов, высокая процентная ставка по возможному российскому кредиту (Libor+8%-9%) увеличит стоимость обслуживания внешнего долга Украины. Аналитик компании «Astrum Investment Management» Марьян Федоришин считает, что хотя данный кредит и способен компенсировать заложенный в закон о бюджете дефицит в размере 30 млрд. грн., однако для полной компенсации недополученных доходов бюджета в 2009 г. Украине будет необходимо привлечь еще до 3 млрд. долл.

По мнению аналитика, заявление Международного валютного фонда (МВФ) о намерениях продолжить дискуссию с украинской стороной в течение ближайших недель может свидетельствовать о готовности сторон идти на компромисс. В то же время, затягивание процесса еще на несколько недель не позволит ослабить девальвационное давление на гривню.

Так, еще одно звено злополучной цепочки открылось – забыли про гривню. Ее курс и так в последнее время настораживал, причем все связывалось именно с МВФ.

Белорусский сценарий "нулевого варианта"

Не забыли политики и о еще одном соседе. В Секретариате предостерегают, что данная ситуация может раскрутиться по белорусскому сценарию. Заместитель главы Секретариата Президента Андрей Кислинский напоминает, что сначала Россия резко повысила цены на газ для Беларуси, а когда в стране начались проблемы с бюджетом и экономикой, Москва «любезно» предложила обменять дешевый газ на белорусскую трубу. Дальше долговая петля затягивалась: «газовая» зависимость сменилась «кредитной». По его словам, «Россия еще до начала перечисления кредитных средств будет требовать жестких гарантий - от закладной имущества до льготной продажи госпредприятий. Таким образом, Россия по сути вернет себе этот кредит еще до того, как предоставит его Украине».

Но и это еще не все. Особый интерес называемый «нулевой вариант». О нем особенно активно пишут СМИ, но как обычно руководство страны умалчивает. Ну, придется ограничиться прессой. «Нулевой вариант» - так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, но остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на любое имущество СССР. Среди пунктов договора от России - решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР. При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами. Конечно, разве народ должен знать, как и за что его покупают. Чем может закончиться подписание такого протокола, особенно на фоне «прекрасных» для нас газовых договоренностей. Очень многое может прояснить СНБО. Его заседание уже неоднократно откладывалось, но все таки оно состоится и при участии Президента.

На заседании СНБО Президент заявил, что считает недопустимой дачу согласия Украины на «нулевой вариант» ради получения российского кредита.

"Меня возмущает тот факт, что в рамках этих консультаций (о предоставлении Россией кредита Украине) без санкции главы государства, парламента рассматривается вопрос относительно решения о "нулевом варианте", - сказал Ющенко.

В этот момент Тимошенко прервала выступление Президента. Она сказала: «Это не отвечает действительности».

В ответ на это замечание Ющенко попросил главу Секретариата Президента Виктора Балогу принести директивы, которые премьер-министр выдала двум заместителям руководителей Министерства иностранных дел и Министерства финансов Украины. После этого Ющенко процитировал техническое задание на зарубежную командировку в Российскую Федерацию. "Одиннадцатый пункт – перспективы ратификации соглашения о "нулевом варианте", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что речь идет об отказе Украины от имущественных прав на объекты бывшего Советского Союза.

«Мне кажется, что это ключевые вопросы, которые не должны находиться в импровизации одного человека, независимо от его высокого статуса, поскольку это коллективный интерес Украины», - отметил Президент.

Ющенко подчеркнул, что именно выделение Россией кредитов одно время для таких государств как Беларусь, Молдова и Армения, стало первым шагом для потери в этих государствах государственной монополии на газотранспортные системы.

За помощью в другие страны

То, что государство в тяжелом положении, сомнений нет. И это подтверждает тот факт, что Тимошенко обратилась к ряду стран с просьбой через их банковскую систему оказать финансовую помощью для покрытия дефицита бюджета 2009 года еще в ноябре 2008 года.

Об этом она сообщила 11 февраля в ходе встречи с послами стран G7, представителями МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии.

Тимошенко уточнила, что соответствующие просьбы были направлены в Госказначейство США, премьерам Японии и Китая, главе совета Евросоюза - президенту Франции, а также в Саудовскую Аравию и Россию.

Премьер обратилась к послам с просьбой содействовать активизации этих переговоров, поскольку на сегодняшний день уже утверждены макропоказатели и принят бюджет на 2009 год.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день макропоказатели госбюджета достаточно оптимистичные, однако, учитывая, что украинским и мировым экспертам довольно сложно прогнозировать развитие экономики в будущем, макропрогнозы Украины могут быть пересмотрены в дальнейшем с учетом ситуации.

При этом Тимошенко высказала уверенность в том, что программа сотрудничества с МВФ по предоставлению долгосрочного кредита будет пересмотрена, и банк все же предоставит Украине второй транш.

Премьер подчеркнула, что средства для покрытия госбюджета будут привлечены у других стран на условиях соответствующих программ сотрудничества с МВФ.

Отзыв "нулевой" подписи и последствия

Президент поручил ряду министерств и ведомств Украины до 1 марта проанализировать потенциальные последствия (в том числе экономические) отзыва подписи Украины под украинско-российским соглашением об урегулировании вопросов правопреемства относительно внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР («нулевой вариант»).

Об этом говорится в указе Президента о введении в действие решения СНБО от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», размещенном на сайте главы государства.

Президент также поручил проанализировать риски, связанные с ратификацией этого документа Верховной Радой Украины.

МИД уполномочен заявить

О кредитной ситуации заговорил и МИД. Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины Павел Султанский заявляет, что Украина проводит экспертные консультации с международными финансовыми учреждениями и странами мира о возможности предоставления ей кредита для преодоления кризиса, но еще ни одна страна не заявила о готовности предоставить средства.

«Мы обратились в международные финансовые организации, включая Европейский инвестиционный банк, ЕБРР, Всемирный банк, и к ряду стран мира, которые потенциально, на наш взгляд, могли бы предоставить те или другие ресурсы с целевым назначением на преодоление финансового кризиса», - сказал он.

По его словам, первые результаты консультаций засвидетельствовали, что каких-то отдельных фондов или кредитных ресурсов для предоставления внешней помощи ни одна из стран не имеет.

В то же время, как отметил представитель МИДа, некоторые страны готовы предоставить дополнительные ресурсы через международные финансовые учреждения для того, чтобы эти средства поступили в Украину. Но, по его словам, непосредственно еще ни одна страна не заявила о готовности предоставить средства.

«Есть первые отзывы, кто-то сказал, что вообще не настроен рассматривать этот вопрос, а из некоторых стран получили сигналы более гибкого характера. Для них не закрыт вопрос предоставления кредита таким или другим способом», - сказал он.

Он сообщил, что Украина не получила официального ответа о предоставлении кредита от Российской Федерации.

По его словам, консультации проходят на экспертном уровне с привлечением специалистов из разных министерств и ведомств, в частности из МИД.

Он также сообщил, что Украина обратилась к таким странам, как Австралия, Великобритания, Канада, Южная Корея, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, ФРГ, Сингапур, ОАЭ, Италия, Израиль, Таиланд, Швейцария, Швеция, Япония, Франция.

(УНИАН)