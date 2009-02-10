Агрессивное снижение ставок центробанками приемлемо в кризис

Опасения относительно долгосрочных последствий смягчения денежно-кредитной политики не должны отвращать центробанки от сокращения ключевых ставок в текущий период серьезного спада, сказал во вторник член управляющего совета Европейского центробанка Аксель Вебер, сообщает Рейтер.

"На данном этапе мы не должны избегать агрессивного снижения ставок, поскольку мы понимаем, что в кризис все индикаторы выглядят так, словно экономика находится в свободном падении", - сказал Вебер на конференции, созванной в честь 50-летия Центробанка Малайзии.

Однако он сказал, что даже реагируя на кризис, денежно- кредитная политика не должна терять из виду свою главную цель и выступил в защиту средне- и долгосрочного политического курса ЕЦБ.

Вебер считает, что центробанки должны изучать колебания экономического цикла вместо того, чтобы просто сокращать ключевые ставки во время спадов.

Симметричная кредитно-денежная политика - повышение и понижения ключевых ставок сходными темпами - более эффективна, чем медленное и постоянное повышение ставок во время экономических подъемов и их агрессивное сокращение во время спадов.

"Более симметричный подход к денежно-кредитной политике будет лучше смягчать негативные проявления финансового цикла, чем подход, который только пытается ограничить ущерб в периоды финансового спада с помощью агрессивного снижения ключевых ставок", - сказал он.

Начиная с октября ЕЦБ сократил ключевую ставку на 225 базисных пунктов, до 2 процентов годовых, но ставка еврозоны никогда не падала так значительно и так быстро, как ставки в других крупных экономиках, например, в США.

Аналитики ожидают очередного сокращения ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ в марте, однако комментарии Вебера соответствуют призывам к осторожности других европейских регуляторов, включая Ива Мерша и Юргена Штарка.

Вебер обратил внимание на критику, которой подвергается ЕЦБ за то, что реагирует на кризис не так быстро, как другие центробанки, и выступил в защиту политики банка.