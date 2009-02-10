Кризис в Украине может продлиться пять лет

Астролог Елена КАЛАНТАРОВА считает, что Украину ждет год испытаний, а кризис в стране продлится не менее пяти лет.

Свой прогноз Е.КАЛАНТАРОВА сообщила в интервью газете «Сегодня» (№ 26 от 10 февраля 2009 года).

«Ситуация немного стабилизируется в конце марта и апреле. А вот май принесет новый финансовый вихрь. Критическая ситуация будет в октябре, когда нас могут втянуть в международный конфликт. В этот период будет скандал, связанный с Президентом Украины. В 2009 году будет много забастовок», - сказала Е.КАЛАНТАРОВА.

Еще один астролог Игорь СИВАК также предупреждает, что пик социальных протестов проявится в сентябре и октябре.

По словам директора Украинского астрологического института Павла Глобы Игоря НИКИШИНА, для национальной денежной единицы Украины наиболее критическим временем станет февраль-март. «Стабилизироваться гривня начнет в апреле, но в августе и первой половине октября курс снова начнет скакать», - прогнозирует И.НИКИШИН.

По его мнению, стабилизация гривни может произойти к концу года, а курс доллара по отношению к другим мировым валютам будет снижаться вплоть до начала лета. И.НИКИШИН прогнозирует, что только в июне может наблюдаться временное укрепление доллара. По его словам, сильное падение доллара может произойти в августе-сентябре 2010 года.

«С конца апреля можно ожидать, что спрос на сталь, от которого зависит наша экономика, начнет расти. Но рост будет очень медленным», - предполагает астролог. По его прогнозам, цена на нефть будет постоянно «прыгать», а рынок недвижимости с середины весны станет немного оживать.