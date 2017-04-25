Вкладчикам банка "Финансы и Кредит" обещают возобновить выплаты в мае

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает возобновить выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит", приостановленные в конце марта в связи с технологическим перерывом, в мае текущего года.

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Как сообщается на сайте фонда, для получения выплат вкладчикам не нужно отправлять индивидуальные обращения в адрес фонда в связи с продлением выплат по общему реестру.

О точной дате возобновления выплат и перечне банков-агентов фонд обещает сообщить дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит" 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Финансы и Кредит" (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.