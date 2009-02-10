НБУ ввел временную администрацию в банке «Киев»

Правление Национального банка Украины (НБУ) ввело временную администрацию в АКБ «Киев» (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке Украины. При этом более детальной информации в НБУ не предоставили.

Как сообщалось, сегодня, 10 февраля, Киевская городская государственная администрация потребовала от АКБ «Киев» перечислить коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» средства, оплаченные киевлянами за коммунальные услуги через филиалы банка.

По данным пресс-службы столичной горгосадминистрации, по состоянию на 9 февраля 13 тыс. 662 жителя оплатили счета за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 3 млн. 548 тыс. 393,57 грн., но банк не перечислил Киеву эти деньги.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году. Активы банка на 1 января 2009 г. составили 4 млрд. 887 млн. 415 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 297 млн. 142 тыс. грн., собственный капитал – 590,273 грн.

Уставный капитал банка в 2008 году увеличился на 25% – до 225 млн. грн.

Банк «Киев» в 2008 году увеличил чистую прибыль более чем в 1,5 раза – до 36 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2009 года основными акционерами АКБ «Киев» являлись: председатель правления банка Николай МАРЧЕНКО, прямое участие – 29,2917%, опосредованное – 17,4641%; Виктор МАРЧЕНКО, прямое участие – 17,4641%, опосредованное – 29,2917%; ОАО «Киевпроект», прямое участие – 14,9225%, опосредованное – 4,9444%; ООО «КУА «Интер Кэпитал Груп», прямое участие – 4,9444%, опосредованное – 14,9225%.