Нацбанк сегодня купил на валютном аукционе $45 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 25 апреля, купил у банков 44,9 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,6465 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 53,7 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке находятся на уровне 26,58/26,62 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12.00 составил 26,6178 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, НБУ сегодня, 25 апреля, заявил о проведении аукциона по покупке валюты объемом до 50 миллионов долларов.