FT: МВФ может отказать Латвии в кредите
13:12, 10 февраля 2009Финансы
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Не соответствует перспективности
Латвия, возможно, не сможет получить кредит МВФ, так как ее экономика не удовлетворяет условиям фонда, пишет The Financial Times.
За четвертый квартал прошлого года падение производства происходило со скоростью 10,5% в пересчете на год - это гораздо больше, чем ожидали экономисты. В 2009 году прогнозируется падение ВВП страны еще на 10%, таким образом, страну постигнет самая серьезная рецессия среди участников ЕС и самый серьезный экономический спад.
Для получения экстренной помощи МВФ и удержания курса лата к евро экономика страны должна удовлетворять показателям перспективности, что теперь подвергается сомнению.
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