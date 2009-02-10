Способы борьбы Европы с кризисом привели к деформации зоны евро

Способы, которые использовали европейские страны для противостояния мировому финансовому кризису, привели к деформации проекта "зоны евро", сообщает k2kapital.. Такое мнение высказал Мирек Тополанек премьер-министр Чехии, председательствующей в Евросоюзе.

По его словам, большинство стран, в которых используется евро, начали нарушать общие правила, данные в своих обещаниях и применять несоотвествующие им практические шаги, в то время как основой всего проекта "зоны евро" является соответствие этим общим правилам.

Кроме того, как передает Reuters, Чехия призвала лидеров стран Европы срочно собраться для обсуждения путей выхода из кризиса в свете роста протекционизма. Причиной для данного призыва стало решение Франции выделить автомобильным компаниям страны 6 млрд. евро. Дата саммита пока не определена, но он может состояться уже в этом месяце.

Напомним, президент Франции Николя Саркози принял решение о предоставлении Renault и PSA Peugeot Citroen кредиты в размере около 6 млрд. евро (7,7 млрд. долл.), чтобы помочь им справиться с финансовым кризисом.

Способы, которые использовали европейские страны для противостояния мировому финансовому кризису, привели к деформации проекта "зоны евро", сообщает k2kapital.. Такое мнение высказал Мирек Тополанек премьер-министр Чехии, председательствующей в Евросоюзе.

По его словам, большинство стран, в которых используется евро, начали нарушать общие правила, данные в своих обещаниях и применять несоотвествующие им практические шаги, в то время как основой всего проекта "зоны евро" является соответствие этим общим правилам.

Кроме того, как передает Reuters, Чехия призвала лидеров стран Европы срочно собраться для обсуждения путей выхода из кризиса в свете роста протекционизма. Причиной для данного призыва стало решение Франции выделить автомобильным компаниям страны 6 млрд. евро. Дата саммита пока не определена, но он может состояться уже в этом месяце.

Напомним, президент Франции Николя Саркози принял решение о предоставлении Renault и PSA Peugeot Citroen кредиты в размере около 6 млрд. евро (7,7 млрд. долл.), чтобы помочь им справиться с финансовым кризисом.