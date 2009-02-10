WSJ: МВФ заставит Украину просить Россию о помощи

Международный валютный фонд, вероятно, пока приостановит предоставление ссуд Украине, вынудив, таким образом, Киев обратиться за помощью к Москве, пишет The Wall Street Journal, сообщает k2kapital..

WSJ сообщает о том, что Украина просто не в состоянии вернуть займы в срок, и поэтому весьма вероятно, не получит в следующем месяце нового транша. Столкнувшись с нехваткой наличности, Киев будет "просить подаяния" у мировых держав. На переговорах, которые прошли в Москве на прошлой неделе, обсуждалась ссуда в размере 5 млрд. долл., которая могла бы помочь справиться с украинским бюджетным дефицитом.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сказала о том, что ее правительство также направило письма США, Европейскому союзу, Китаю и Японии, и что Россия готова помочь с подписанием соглашений по получению кредита, напоминает Reuters. Президент Виктор Ющенко в свою очередь раскритиковал переговоры с Москвой. "Это опасная политика, и она ставит под угрозу наши национальные интересы", - сказал он. Американский Госдепартамент сообщил о том, что изучает просьбу Киева о помощи.