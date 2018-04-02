Второй транш МВФ: заслужили или провинились?

Миссия МВФ проинспектировала выполнение Украиной кредитных договоренностей. Встреча Президента Виктора Ющенко и директора Европейского департамента Международного валютного фонда Марека Белки стала эпогеем проверки, по результатам которой совет директоров МВФ в Вашингтоне должен решить, выделять ли нашему государству второй транш в рамках займа. Судьба украинского «кармана» проясниться до конца недели. МВФ решился на кредит в 16,43 млрд долл. 5 ноября 2008 года. Уже в ноябре Украина получила первый транш в 4,5 млрд долл. Вся программа рассчитана на два года. Средства, понятное дело, просто так не выделялись...

Условия и выполнение

Среди условий договора – курс национальной валюты, ограниченный рост денежной базы, бездефицитный бюджет и антикризисные меры. Ситуация в Украине свидетельствует о том, что выполнить все обязательства будет проблематично. Вопрос включения "гривнепроизводства" очень остро стоит. Вряд ли правительству удастся решить бюджетные коллизии, не включив печатный станок? Да и экономический кризис, который прогрессирует в Украине, а его провоцируют сами власть имущие постоянным выяснением отношений как по бюджетному коллапсу, так и интригами вокруг Нацбанка, вызвал замешательство у руководства МВФ. На встрече с Президентом директор Департамента МВФ Марек БЕЛКА заявил, что Международный валютный фонд констатирует серьезные проблемы в украинской экономике. Он назвал не совсем обычной практикой, когда в миссию МВФ, которая работает в конкретной стране, прибывает директор департамента фонда. По словам М.Белки, это необходимо воспринимать как очевидный признак того, что “мы обеспокоены серьезными проблемами в украинской экономике”.

МВФ, по его словам, озадачен основным проблемным вопросом – какие необходимо предпринять меры для нивелирования разрыва финансирования, образовавшегося из-за дефицита бюджета. Президент заявил, что Украина готова на решительные шаги.

Уверенность или самонадеянность

Правительство уверено в выделении МВФ очередного транша, «расписывая» свои заслуги и благоприятный прогресс. Вторят ему и в Секретариате Президента, несмотря на «бойню», которую ведут на глазах общественности. Так, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак оценивает возможность «сотрудничества» с Фондом достаточно высоко, но в случае, если Украина сможет «принимать сложные решения как для бюджета, так и для предприятий, наших людей, но справедливые и честные».

Решения, конечно, придется принимать, но почему предложений ждут именно от МВФ. Или это по принципу: сам дал – скажи куда деть? Но обеспокоенный «достижениями» Украины МВФ не спешит с советами, видно растерялся, ознакомившись с некоторыми данными. Согласно докладу экспертов ООН «Мировое экономическое положение и перспективы на 2009 год», Украина возглавила список стран относительно которых экономисты Организации Объединенных Наций прогнозируют вероятность дефолта в 2009 году.

Украина вышла в мировые лидеры по падению промышленного производства, по росту инфляции, обесцениванию национальной валюты и падению фондового индекса.

О вероятности дефолта Украины в 2009 году свидетельствует и резкий рост доходности украинских государственных облигаций. Как отмечается в докладе, доходность этих ценных бумаг, общий объем которых составляет 105 млрд. долларов, за последние четыре месяца выросла до 30%. Помимо оценки риска дефолта стран мира, эксперты ООН подготовили также прогноз развития экономики в 2009 году. Из четырех самых крупных стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан и Украина) мировой экономический кризис в наибольшей степени скажется на показателях Украины, в наименьшей – Беларуси. Авторы доклада прогнозируют в 2009 году снижение темпов роста экономики Беларуси до 8%, России – до 4,8%, Казахстана – до 4%, Украины – до 2,1%.

И еще один неутешительный факт. Сильнее гривни на сегодня подешевела лишь национальная валюта Исландии – страны, официально признавшей себя банкротом.

Пятерка наиболее девальвироваших валют выглядит следующим образом:- исландская крона подешевела на 45,9%; украинская гривня - на 42,0%; польский злотый - на 41,3%; австралийский доллар - на 34,6%; российский рубль - на 34,5%.

С другой стороны, утверждают, что дефолт Украине не грозит, так как размер ее внешнего долга - один из самых невысоких среди других стран.

Во главе угла, если прислушаться к заявлениям Секретариата Президента, все же стоит госбюджет на 2009 год. Первый заместитель главы СП Александр Шлапак считает, что Украина не в полном объеме выполнила требование МВФ, взятое при заключении договора о кредите. «Если брать букву Меморандума с МВФ, то не выполнила», - сказал он, уточнив, что наша страна не приняла сбалансированный госбюджет на 2009 год. Аппарат Президента кричит на всю страну, что нужно срочно вносить поправки в бюджет. Но премьер заявляет – только в том случае, если он будет не выполнен или «сильно» перевыполнен. На сегодняшний день показатель пополнения бюджета состаляет 101%. Между тем, глава государства, через своего пресс-секретаря, заявляет, что готов представить в Верховной Раде собственный вариант поправок в бюджет. Все же СП умеет «радовать». По словам А.Шлапака, принятие МВФ решения не выделять Украине второй транш в рамках stand by, или даже требование о досрочном погашении первого транша, не нанесет смертельного удара экономике страны.

Эксперты задумались

Учитывая эти «горькие» данные, а еще зная все политические и финансовые внутренние вакханалии, которые выставляют напоказ «элитарные» политики, второй транш МВФ все больше под сомнением. Прогноз отечественных экспертов тоже не радует. Так, по мнению экспертов, при сохранении текущей ситуации, а именно противостояния между правительством и Национальным банком, давления на НБУ и игнорирования правительством фактического значительного дефицита госбюджета вразрез с договоренностями с МВФ, вероятность получения следующего транша низкая.

В данной ситуации утешает заявление «великих» от экономики. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что кредиты Международного валютного фонда взрывают экономики тех стран, которым пытаются помочь. По его словам, МВФ допустил целый ряд ошибок, начиная с азиатского финансового кризиса 1997 г. Прежний шеф-экономист Всемирного банка подчеркнул, что процентные ставки являются слишком высокими, а монетарная политика, продиктованная МВФ кризисным странам, контрастирует с финансовой политикой, ориентированной на экономический рост, которая распространена в Великобритании и Франции. «Деньги на таких условиях, очевидно, ослабят экономику и сделают, в конечном итоге, более тяжелым их вернуть», - заявил Дж.Стиглиц.

А финансовый аналитик компании «Astrum Investment Management» Марьян Федоришин считает, что очередной транш будет либо получен при подписании очередного меморандума между правительством и НБУ о невмешательстве в действия Нацбанка, с возможностью приостановления действия программы в случае фактического нарушения договоренностей (значительная эмиссия, взятие НБУ под контроль со стороны правительства или парламента); либо будет отсрочен до пересмотра бюджета.

Остается также открытым вопрос использования этих средств, ведь рамки ограничены, а "на носу" посевная-кормилица. Будет транш или не будет, покажет время, а его осталось до решения МВФ совсем мало. Подрывают украинскую экономику «подачки» Фонда или нет, то же скоро выяснится. Но, с учетом «активности» власти изменить ситуацию, пусть «рвет», но не «сливает воду»…

Оксана Павловская (УНИАН)