Розенко назвал количество безработных в Украине - почти впятеро больше, чем официально зарегистрировано

Реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 миллиона украинцев. При этом, в службах занятости зарегистрировано только 400 тысяч граждан Украины, что почти в пять раз меньше.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Сегодня только 400 тысяч украинцев зарегистрированы в службах занятости. В частности, туда приходят люди, которые имеют право на помощь по безработице. Однако, на сегодняшний день, реальное количество безработных составляет около 1,9 миллиона украинцев»,– говорит Розенко.

Вице-премьер-министр добавляет, что в Украине сейчас есть 18 миллионов работающих людей. Однако, как уверяет Розенко, не все из них платят ЕСВ, что в свою очередь наносит немалый ущерб государству.

«Что касается трудоспособного населения, то в Украине такими считают людей от 15 до 75 лет. Однако, очевидно, что в 75 лет никто уже не будет работать. Более того, в Украине до такого возраста люди просто не доживают. Однако, реально работающих людей на рынке труда, примерно 18 миллионов. При том, страховые взносы уплачивают лишь 11 миллионов людей. Вот и имеем формулу дефицита украинского бюджета»,– отметил Розенко.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в марте 2017 года уменьшился по сравнению с февралем на 7,4%, в абсолютных цифрах - на 32,6 тысячи человек, до 406,8 тысячи. Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 32,4 тысячи человек – до 332,8 тысячи. При этом средний размер помощи в марте составил 2028 гривень против 1923 гривень в феврале текущего года. Получили работу в марте 11,1% зарегистрированных безработных против 5,4% месяцем ранее.