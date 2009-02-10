Профсоюзы пригрозили общенациональной забастовкой

В Федерации профессиональных союзов Украины не исключают проведения общенациональной забастовки, если правительство не будет выполнять своих социально-экономических обязательств перед гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время всеукраинского совещания руководителей территориальных комитетов профсоюзов, что состоялось сегодня в Киеве.

В ФПУ отмечают, что трудящиеся крайне обеспокоены состоянием национальной экономики государства. При этом оценка Федерацией профсоюзов социально-экономической ситуации в стране диаметрально противоположна той, что была дана на последнем заседании Кабинета министров.

Лишь за 20 дней января 2009 года работу потеряли 54 тыс. граждан, заявляют в Федерации профсоюзов.

В то же время, как отметил председатель ФПУ Василий ХАРА, правительство игнорирует требования профсоюзов относительно преодоления экономического кризиса и обеспечения социально-экономических гарантий граждан.

“В этих условиях в профсоюзной организации не видят другого выхода, как перейти к решительным действиям и прибегнуть к вступлению в трудовой спор с Кабинетом министров, чтобы заставить правительство выполнять свои обязательства, зафиксированные в Генеральном соглашении с ФПУ”, - заявил В.ХАРА, и не исключил принятия решения “о переходе ФПУ в жесткую оппозицию к правительству”.

“Это означает, что мы прекратим какие-либо переговоры с Кабмином, ведь они напрасны”, - подчеркнул В.ХАРА.

Также Федерация профсоюзов оставляет за собой право перейти к организованным массовым протестным акциям во всех регионах Украины вплоть до проведения общенациональной забастовки.

В то же время В.ХАРА заявил, что лично он против таких крайних мер, как забастовки. “В соответствии с законом, проведение забастовки возможно. Но я думаю, что мы не дойдем до забастовок, ведь это еще больше ухудшит ситуацию на предприятиях”, - отметил председатель ФПУ.