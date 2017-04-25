Банкротство "Диамантбанка" связано с арестом Мартыненко - экс-глава финучреждения

Акционеры "Диамантбанка" рассчитывали докапитализировать финучреждение на 750 миллионов гривень в рамках согласованного с Национальным банком Украины графика, однако арест акционера банка Николая Мартыненко привел к панике среди клиентов и утрате платежеспособности финучреждения.

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Об этом написал экс-глава правления "Диамантбанка" Олег Ходачук на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, на начало года акционеры выполняли программу докапитализации в полном объеме, однако на 1 апреля не успели докапитализировать банк на 750 миллионов гривень, но договорились о продлении срока докапитализации и рассчитывали успеть.

"Последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича. Безответственность в этом плане регулирующих и правоохранительных органов привела к панике среди клиентов и, как результат, введению временной администрации", - написал банкир.

Ходачук отметил, что комплексная проверка НБУ в начале этого года подтвердила проблемы финучреждения из-за высокого объема кредитов акционерам, выданных с 2002 по 2013 год, однако с середины 2013 года банк стабилизировал ситуацию, принял большой объем имущества на баланс и остановил выдачу инсайдерских кредитов, а также заставил акционеров докапитализировать финучреждение "живыми" деньгами на 300 миллионов гривень.

По его словам, на момент введения временной администрации на корсчете банка оставалось 150 миллионов гривень, а также у финучреждения есть большой объем имущества и активов на балансе, недвижимость, базы отдыха, бизнес-центры, гостиницы.

"Ответственное отношение к этому работников Фонда гарантирования позволит покрыть львиную долю обязательств клиентов. Мы не занимались выводом средств, "обналом", сомнительными операциями ни во время моего руководством банка, ни в последние дни перед введением администрации. И мы внимательно будем следить за всеми действиями администратора и не дадим за бесценок "растащить" банк", - подчеркнул Ходачук.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк" (г. Киев) на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным. "Диамантбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и на начало года занимал 24 место по объему активов среди 93 работающих банков. По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами "Диамантбанка" являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в 2014-2016 годах в размере 17,28 миллиона долларов. Мартыненко назвал открытое против него уголовное дело политически мотивированным. 22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от "Народного фронта", вопреки требованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры о содержании его под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 300 миллионов гривень.