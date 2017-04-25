СМИ узнали, кто согласился возглавить НБУ вместо Гонтаревой
Однако, кандидатуру претендента должна поддержать Верховная Рада.
Возглавить Национальный банк Украины вместо Валерии Гонтаревой согласился председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на информированный источник в НБУ.
Теперь кандидатуру Лавренчука должен поддержать парламент.
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"Лавренчук согласился возглавить Национальный банк Украины, дело теперь за Верховной Радой", – отметил источник.
Собеседник издания также подчеркнул, что Лавренчук, готов согласиться на значительно меньшую заработную плату, чем получает сейчас – 500 тысяч гривень в месяц.
Как сообщал УНИАН ранее, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила об уходе в отставку. В частности, она утвердительно ответила на вопрос журналиста во время акции протеста возле своего дома.
Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева в начале марта подтвердила слухи о своей возможной отставке, пообещав официально предупредить об этом за месяц.
Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и назначение на этот пост Валерии Гонтаревой. Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.