Государственный "Ощадбанк" за год перечислил в бюджет 2,3 миллиарда налогов

Государственный «Ощадбанк» в 2016 году заплатил налоги, сборы и обязательные платежи в государственный бюджет Украины на сумму 2,329 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Как отметил глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный, финучреждение вышло на прибыльную деятельность, что позволило в прошлом году получить почти полмиллиарда гривен чистой прибыли, а за первый квартал этого года – почти 160 млн грн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.