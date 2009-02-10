Royal Bank of Scotland и HBOS публично извинились за свой крах

Экс-руководители британских банков Royal Bank of Scotland (RBS) и Halifax Bank of Scotland (HBOS) во вторник публично признали свою вину за крах вверенных им финансовых учреждений, передает РИА Новости.

Бывшие руководители советов директоров и исполнительные директора двух крупных британских банков - сэр Том Маккиллоп и сэр Фред Гудвин из RBS и лорд Стивенсон и Энди Хорнби из HBOS - во вторник ответили на вопросы финансового комитета британского парламента. Заседание комитета в прямом эфире транслировали британские телеканалы. Бывшие менеджеры двух британских банков, которые более всего пострадали от финансового кризиса, единогласно признали допущенные ими ошибки и принесли "глубокие и безоговорочные "извинения общественности и клиентам банков. "Я не могу представить себя более виноватым за то, что случилось", - заявил во время слушаний Фред Гудвин. Банкиры согласились с критикой правительства Великобритании в свой адрес.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун осудил неоправданные риски руководства RBS, связанные с покупкой нидерландского банка ABN-AMRO в 2008 году, а канцлер Казначейства Алистер Дарлинг распорядился провести расследование обоснованности выплаты многомиллионных бонусов руководителям банков в условиях кризиса. Том Маккиллоп признал, что сделка по приобретению АBN-AMRO была "большой ошибкой". "Мы купили его по высшей рыночной цене, и все, что мы заплатили, было ошибкой. Мы сожалеем о том, что купили ABN-AMRO", - сказал он. Энди Хорнби, касаясь выплат бонусов, рассказал, что сам никогда не получал премии деньгами, а лишь акциями собственного банка. Тем не менее, он признал, что практика выплаты крупных бонусов должна быть пересмотрена. "Нынешняя бонусная система доказала свою ошибочность. Значительные бонусы наличными деньгами - неправильный путь поведения", - отметил он.

В результате финансового кризиса Royal Bank of Scotland стал крупнейшим получателем государственной поддержки. В ходе рекапитализации с участием госсредств государство получило 70% акций банка. HBOS, в свою очередь, чтобы удержаться на плаву, объявил о слиянии с другим британским банком - Lloyds TSB, в результате чего была образована Lloyds Banking Group. Оба банка также получили значительные финансовые вливания от государства в обмен на свои акции.