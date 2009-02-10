Условие кредита РФ - надежное обеспечение займа

Принципиальным условием предоставления Российской Федерацией 5-миллиардного кредита Украине должно быть надежное обеспечение займа. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Андрей КЛИМОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия».

"Предоставление кредита - это вполне нормальный способ решения финансово-экономических вопросов. Если бы не было ситуации конца декабря - начала января, можно было бы только порадоваться за мудрость киевских руководителей, которые пытаются цивилизованно оформить проблему. А проблема очень простая: у них нет денег, но им нужен газ. Однако вопрос в следующем: чем будет обеспечен кредит? Украина, как мы знаем, на грани дефолта. И давать такие деньги просто под честное слово было бы странно", - сказал А.КЛИМОВ.

Он напомнил, что в свое время российская сторона предлагала Киеву несколько иной вариант решения проблемы.

"Мы предлагали разделить риски невозвращения денег с международным консорциумом, но, насколько я знаю, некоторые немецкие банки отказались от такого "счастья", - заметил он.

А.КЛИМОВ подчеркнул, что вопрос предоставления Украине кредита - сугубо финансовый, а не политический. "Политика здесь может только помешать", - убежден депутат.

Справка УНИАН. На прошлой неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами.

Вечером 7 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

«Россия готова содействовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не соответствует действительности информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила у России кредит в 5 млрд. долл., но официального обращения пока не поступало.