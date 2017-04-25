Князев просит Кабмин увеличить финансирование полиции на 4 миллиарда

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев попросил правительство увеличить объем финансирования полиции на 4,15 млрд грн и пообещал, что «такая инвестиция» окупится.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании коллегии МВД.

«Госбюджетом на 2017 год предусмотрено финансирование Нацполиции в размере почти 16,6 млрд грн. Этой цифры явно недостаточно. Она обеспечивает нормативные потребности на уровне 39%. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании Нацполиции составляет 4,15 млрд грн», - сказал Князев.

Он попросил премьер-министра Владимира Гройсмана поддержать это предложение.

«И уверяем, что инвестиции в полицию будут иметь значительный социальный эффект, прежде всего, в повышении доверия граждан к органам власти в борьбе с преступностью и коррупцией", - сказал Князев.

По его словам, запасов топлива по состоянию на сегодня хватит до июля, а патронов для огневой подготовки личного состава - до мая, если не поступит дополнительное финансирование.