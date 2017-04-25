Государственный "Укргазбанк" в первом квартале заработал почти 22 миллиона гривень

Государственный «Укргазбанк» по итогам работы в первом квартале 2017 года получил 21,5 млн грн чистой прибыли, сообщила пресс-служба финучреждения.

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По информации банка, с начала года его активы выросли почти на 10 млрд грн – до 63,7 млрд грн, кредитный портфель клиентов – на 834 млн грн, до 27,5 млрд грн, привлеченные средства клиентов - на 10 млрд грн, до 55,5 млрд грн.

Банк напомнил, что в 2016 году получил 288,9 млн грн чистой прибыли.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.