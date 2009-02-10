Межбанк: доллар - 8,15/8,18 грн., евро - 10,57/10,64

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0750/8,1925, к 11:00 сузился спрэд - 8,1100/8,1850, и к 12:00 цены установились на следующих значениях 8,1425/8,1750. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,1500/8,1800.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2220/0,2280, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2230/0,2275, а к 12:00 повысились до 0,2255/0,2280. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2245/0,2270. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8000 (-0,2025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2891/1,2892, а к 15:00 выросли до 1,2989/1,2990. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3945/10,5790, к 12:00 они составили 10,5035/10,5755. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 10,5720/10,6410.