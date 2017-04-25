Украинская "дочка" "Сбербанка" выплатила материнской структуре в РФ более 800 миллионов процентов по кредитам

Украинский дочерний банк российского «Сбербанка» в 2016 году выплатил материнской структуре 821,3 млн грн процентов за пользование полученными межбанковскими кредитами.

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Как следует из отчетности украинской «дочки» «Сбербанка» по международным стандартам, опубликованной на сайте финучреждения, по состоянию на 1 января 2017 года долг перед материнской структурой сократился до 24,170 млрд грн с 31,091 млрд грн годом ранее.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

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По оценкам Национального банка Украины, санкции не повлекут финансовых потерь для нашей страны, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 млрд грн и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 млрд грн. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

Российский «Сбербанк» 27 марта объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов. Национальный банк получил пакеты документов для согласования приобретения участия в капитале от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова - в размере 22,5%, от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева - в размере 77,5%.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.