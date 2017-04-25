"ПриватБанк" продолжает снижать ставки по депозитам

Национализированный «ПриватБанк» с начала мая снижает базовые ставки по вкладам как в валюте, так и в гривне в среднем на 0,5-1%.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения со ссылкой на руководителя розничного бизнеса банка Алексея Шабана.

«Снижение учетной ставки Национальным банком и укрепление рыночных тенденций на снижение стоимости заемных ресурсов дают возможность «ПриватБанку» продолжить с начала мая снижение ставок по депозитам как в гривне, так и валюте. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию кредитования за счет более доступных процентных ставок по кредитам для стимулирования роста экономики», – отметил Шабан.

Он также добавил, что в конце апреля вкладчики еще могут разместить деньги по «старым» ставкам.

Как сообщили в пресс-службе, с 4 мая по депозитным договорам физических лиц в банке максимальная процентная ставка в гривне составит 16,3% годовых, в долларах - 5% годовых, а в евро вклады будут приносить не более 3% годовых.

Напомним, Нацбанк с 14 апреля снизил учетную ставку на 1 п.п. - до 13% годовых

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.