Минэкономразвития назвало госпредприятия, которые саботируют проведение аудита

Государственные предприятия «Южмаш», «Укринтрэнерго, спортивный комплекс «Олимпийский» и 12 других компаний саботируют проведение независимого аудита своей деятельности, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Согласно сообщению, 25 из 46 крупнейших госпредприятий успешно прошли аудит финансовой отчетности за 2015 год, который полностью соответствует требованиям законодательства. 6 компаний все еще находятся в процессе осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности.

При этом в Минэкономразвития отметили, что 11 предприятий полностью саботируют требование о проведении независимого аудита. К таковым относятся: национальный спортивный комплекс «Олимпийский», «Администрация морских портов Украины», государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», «Уголь Украины», производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова», Судостроительный завод имени 61 коммунара, «Финансирование инфраструктурных проектов», «Региональные электрические сети», «Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект", госпредприятия «Чернобыльская АЭС» и угольная компания «Краснолиманская». А еще 4 компании провели процедуру независимого аудита с существенным нарушением установленного регламента, привлекая аудиторов, которые не отвечают требованиям высокого авторитета и репутации в сфере аудита. К числу нарушителей относятся «Сумыхимпром», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, «Государственная акционерная компания Автомобильные дороги Украины» и «Укрспецэкспорт».

В то же время только 4 предприятия завершили и 10 - начали аудит финансовой отчетности за 2016 год.

«Саботаж независимого аудита - это саботаж реформы управления государственными предприятиями. Мы должны понимать реальное положение дел на предприятиях, чтобы делать выводы об эффективности его менеджмента и инвестиционной привлекательности. Любой руководитель, который отвечает за свою работу, не боится аудита, тем более проводимого компаниями с мировым именем. Когда информация скрывается - это сразу свидетельствует, что где-то есть проблемы», - подчеркнул заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2015 году обязал 145 крупнейших государственных предприятий ежегодно проходить независимый аудит финансовой отчетности в рамках проведения реформы системы управления государственной собственностью. В крупнейших 46 предприятиях аудит должен проводиться крупными компаниями, которые признаны на мировом рынке, имеют большой опыт аудиторской работы и профессиональную репутацию, которая соответствует критерию прозрачности и независимости.