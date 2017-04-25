Нацбанк "отбелил" деловую репутацию семи банкиров - СМИ

Национальный банк Украины в период с 20 мая прошлого года по 20 апреля этого года получил 13 заявлений на восстановление деловой репутации, из которых регулятор удовлетворил 7. Об этом пишет FinClub.

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"В период с 20 мая 2016 года по 20 апреля 2017-го по 13 лицам были поданы в НБУ заявки на так называемое отбеливание репутации, семь из которых были одобрены", - сообщили изданию в Нацбанке.

Первыми "отмылись" экс-руководители банка «Юнисон». "У нас не было претензий к главе правления банка «Юнисон», потому что банк был выведен с рынка по причине непрозрачной структуры собственности, а он к собственникам не имел отношения", - рассказал экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Завадецкий. Экс-глава этого банка Александр Глущенко стал развивать инкассацию в «ТАСкомбанке» на позиции зампреда, а экс-зампред Дмитрий Яковлев стал зампредом банка Forward.

Процедуру отбеливания репутации хочет пройти зампред правления государственного «Укргазбанка» Вадим Березовик, который до конца прошлого года возглавлял «Вектор Банк», который в начале 2017-го обанкротился из-за отсутствия финансовой поддержки владельца учреждения Андрея Перкаля.

Среди тех, кто не прошел процедуру, оказался экс-глава банка «Надра» Дмитрий Зинков. Он хотел возглавить наблюдательный совет Platinum Bank. "Пакет по Дмитрию Зинкову был отозван банком. НБУ не принимал решения о подтверждении его деловой репутации", - сообщили в НБУ.

В этом году право вернуться на рынок получат руководители 33 обанкротившихся в 2014 году банков, пишет FinClub. Соответствующую вакансию уже может искать экс-глава правления банка «Форум» Андрей Яцура. Осенью на рынок могут вернуться экс-банкиры Олега Бахматюка и Александра Януковича - Денис Мальцев и Анна Гурова.