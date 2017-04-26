Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2663.1832 (25 апреля – 2667.3697)

100 EUR – 2900.4728 (25 апреля – 2893.5627)

10 RUR – 4.7689 (25 апреля – 4.7564)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,58/26,62 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9722/29,0078 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.