Тимошенко убеждена: Украина получит второй транш МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Украина получит второй транш кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы она подчеркнула, что сегодня ведется работа в этом направлении, и, по ее убеждению, она завершится успешно.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛА сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.