Лидер НУ-НС - за пересмотр бюджета по итогам І квартала

Лидер парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО выступает за внесение изменений в государственный бюджет на 2009 год по итогам первого квартала года.

Об этом он сообщил во время интернет-конференции на сайте Liga.net.

Н.МАРТЫНЕНКО напомнил, что «голосовал за закон о бюджете на 2009 год, в отличие от премьера, не считаю его идеальным, и, в отличие от Президента, от этого не абстрагируюсь”. “Бюджетный процесс допускает пересмотр этого документа, что, очевидно, и надо сделать по итогам первого квартала 2009 года”, - заявил лидер фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО настаивает на скорейшем внесении изменений в госбюджет-2009 с целью привести его основные показатели в соответствие с реальным состоянием украинской экономики. В то же время премьер Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что бюджет выполняется в полном объеме и не нуждается в пересмотре как минимум до конца первого полугодия.