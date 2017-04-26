Резкое повышение акциза приведет к росту потребления дешевых сигарет украинцами - исследование

В рамках круглого стола участники обсудили роль подакцизных товаров в наполнении бюджета, перспективы реформирования акцизного налога.

В событии приняли участие представители Кабинета Министров, Министерства финансов, Секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, Государственной фискальной службы, Совета предпринимателей при Кабмине.

"Акцизное налогообложение табачных изделий – это фискальный инструмент, который используется в условиях острого дефицита финансов. Поэтому сегодня крайне важно предотвратить переход населения на дешевые и нелегальные табачные изделия", – уверен исполнительный директор регионального отделения Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей Эдуард Набока.

Также в рамках круглого стола состоялась презентация результатов научно-аналитического исследования-прогноза фискальных результатов дальнейшего повышения табачных акцизов, подготовленного Офисом финансового и экономического анализа в Верховной Раде.

Результаты исследования показали, что резкое повышение акциза приведет к дальнейшему уменьшению потребления табачных изделий премиум и среднего ценового сегмента. Но при этом увеличится потребление более дешевых сигарет и теневой табачной продукции, с которых не уплачивается адвалорный налог.

По мнению авторов, чтобы избежать этого риска, надо в будущем постепенно повышать исключительно фиксированную часть акциза, то есть специфическую ставку и минимальное налоговое обязательство. Именно эти части акцизного налога обеспечивают наибольшие и наиболее пронозируемые доходы для бюджетной системы Украины.

По результатам документа, авторы рекомендуют Правительству «использовать все имеющиеся инструменты, чтобы табачная отрасль и дальше оставалась бюджетообразующей при одновременном формировании условий для стабильного развития отрасли и дальнейшего продвижения экспортных возможностей».