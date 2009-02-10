Минфин США обнародовал новый план спасения экономики

Министерство финансов США обнародовало во вторник новый план спасения экономики под названием "План финансовой стабильности", который министр финансов Тимоти Гейтнер представил в своем министерстве, передает корреспондент РИА Новости.

В соответствии с новым планом при поддержке государства будет создан новый инвестиционный фонд, благодаря которому будут ликвидированы задолженности в кредитной системе США. Это, по мнению правительства, позволит банкам заново начать выделение кредитов.

Новый план спасения экономики включает в себя выделение 500 миллиардов долларов на выкуп у банков кредитных обязательств, по которым не осуществляются платежи.

Кроме этого, правительство намерено поддержать обеспечение выделения через специальную расширенную программу ФРС до 1 триллиона долларов на новые кредиты. Еще 50 миллиардов долларов планируется выделить непосредственно на ликвидацию жилищного кризиса, а именно на помощь тем, чьи дома распродаются с молотка за неуплату по кредитам.

В то же время Гейтнер отметил, что по поводу старого плана спасения экономики, на который было выделено в октябре прошлого года 700 миллиардов долларов развился "стойкий скептицизм". По его словам, деньги налогоплательщиков были предоставлены тем же самым организациям, которые способствовали образованию кризиса, при этом в распределении средств не было достаточной прозрачности, что и привело к скептическому отношению людей к этой программе.

В 2008 году США приняли 700-миллиардную государственную программу по освобождению от проблемных активов (TARP - Troubled Asset Relief Program). Половина этих средств уже израсходована, главным образом, на поддержку финансового сектора, серьезно пострадавшего в результате ипотечного кризиса.

Фактически экономика США находится в состоянии рецессии с декабря 2007 года, и многие эксперты полагают, что ситуация еще больше ухудшилась после краха инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, что привело к дефициту средств на рынке кредитования.

Согласно докладу, опубликованному в минувшую пятницу министерством труда США, ВВП страны в четвертом квартале 2008 года снизился, по предварительным данным, на 3,8%. Это самое большое падение главного экономического индикатора с 1982 года.