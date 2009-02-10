ПИБ привлек 390 млн. долл. кредита

«Проминвестбанк» привлек субординированный кредит на сумму порядка 390 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Я могу вам сообщить, что около 390 млн. долл. сегодня поступили на счет Проминвестбанка в виде субординированного кредита, и мы надеемся на очень скорую стабилизацию ситуации в этом банковском учреждении, где сконцентрировано большое количество средств вкладчиков» - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины получил письмо ЗАО "АК «Проминвестбанк" от 20 января т.г. о возобновлении проведения банком расчетных операций по предприятиям государственного сектора.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.