Порошенко: НБУ может закончить год с убытком

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО не исключает, что 2009 год Нацбанк закончит с убытком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции сегодня. «Вероятность этого достаточно высока», - сказал П.ПОРОШЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о возможном убытке НБУ по итогам деятельности в 2009 году.

По словам П.ПОРОШЕНКО, основными рисками возникновения данной ситуации будут необходимость формирования резервов под рефинансирование коммерческих банков, а также сокращение золотовалютных резервов, процентные доходы по которым были базовыми для доходов НБУ.