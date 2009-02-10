НБУ направит почти 2 млрд. в Фонд гарантирования вкладов физлиц

Национальный банк Украины направит 1,988 млрд. грн. суммы превышения доходов над расходами банка по итогам 2008 года в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«По итогам выполнения сметы доходов и расходов Национального банка Украины за 2008 год мы, при безусловном соблюдении перечисления в Государственный бюджет сумм, указанных в нем, нашли возможность принять соответствующие изменения к этой смете и обратиться к Министерству финансов для обеспечения 1,988 млрд. грн. перечисления этих средств как разницы между доходами и расходами НБУ по деятельности в 2008 году в Фонд гарнитирования вкладов физических лиц» - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, после перечисления данной суммы средств остаток средств на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц составит более 5 млрд. грн.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 февраля 2009 года общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, составила 3,193 млрд. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.