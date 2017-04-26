Гройсману сообщили об обысках в инвесткомпании Dragon Capital - поручил выяснить причину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительственному уполномоченному выяснить причину обысков, которые проводит Служба безопасности Украины в инвестиционной компании Dragon Capital.

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Об этом премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства

«Мне сейчас написали информацию о том, что сейчас происходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Вот как на это реагировать? Изымают технику и так далее», - сказал премьер.

«Значит я поручаю правительственному уполномоченному сейчас связаться с Dragon Capital, выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины, но считаю, что там должно происходить все адекватно, без любой парализации работы инвестиционного фонда», - добавил он.

Гройсман отметил, что такими методами, как обыски и парализация работы компаний, невозможно создать благоприятный инвестиционный климат в стране.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Dragon Capital, представители Службы безопасности Украины, проводили обыски в офисе компании якобы по подозрению в незаконном использовании программного обеспечения.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Dragon Capital (г. Киев) основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.