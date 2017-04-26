В Dragon Capital сообщили причину обыска, который провела СБУ

Представители Службы безопасности Украины, которые проводят обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital, имеют решение суда об изъятии компьютерной техники, и речь идет о незаконном использовании программного обеспечения.

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Об этом сообщила представитель пресс-службы инвесткомпании Ольга Белобловская в соцсети Facebook.

«Компания легально и официально купила эту программу. Хотят изъять все компьютеры и парализовать работу», - написала она.

Позже Белобловская сообщила в Facebook, что обыск проводился «в рамках закона и приличия».

«Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию, и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе», - отметила она.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе сегодняшнего заседания правительства поручил правительственному уполномоченному выяснить причину обысков, которые проводит Служба безопасности Украины в инвестиционной компании Dragon Capital.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Dragon Capital (г. Киев) основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.