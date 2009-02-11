Сенат США принял план стимулирования экономики

Сенат США принял план стимулирования американской экономики стоимостью 838 млрд. долл., сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

За принятие законопроекта проголосовал 61 сенатор. 37 сенаторов высказались против этого пакета мер.

Программа, принятая Сенатом, включает в себя налоговые льготы, целевые расходы на инфраструктурные проекты и выделение средств штатам, страдающим от дефицита бюджета.

Теперь Палата представителей и Сенат должны согласовать два варианта плана стимулирования экономики. Как известно, Палата представителей две недели назад приняла программу стимулирования в размере 819 млрд. долл.

После этого согласованный план будет направлен в Белый дом.