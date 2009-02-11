Доллар и иена в мире растут

Курс японской иены на торгах в среду 11 февраля укрепляется по отношению к единой европейской валюте, сообщает k2kapital..

Растет к евро также и доллар – инвесторы полагают, что план спасения американской финансовой системы может провалиться и окажется неспособен оживить кредитование. На этом фоне растет спрос на иену и доллар в качестве щита, с помощью которого можно сохранить средства.

За один евро сегодня предлагают 1,2874 долл. и 116,32 иены. Еще одним негативным фактором для валюты блока из 16 стран являются не самые оптимистичные ожидания предстоящих новостей макроэкономической статистики. Как предполагается, европейское промышленное производство могло упасть в минувшем месяце до самой низкой отметки за последние 23 года.

Иена укрепилась к доллару с 90,47 иены/долл. до 90,35 иены/долл. Между тем, уровень торговли на биржевых площадках сегодня сравнительно невысокий – японский рынок празднует День основания государства.