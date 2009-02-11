Цена на золото поднялась выше 900 долл. за унцию

Цена на золото во вторник 10 февраля выросла выше отметки 900 долл. за тройскую унцию на фоне бегства инвесторов в “тихую гавань” после анонсирования подробностей плана стимулирования американской экономики, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на 21,30 долл., или на 2,4%, до 913,70 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 2,8% на отметке 13,195 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины вырос на 4,5% до 1041,30 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия подорожал на 4,9% до 215,90 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 0,9% на отметке 1,599 долл. за фунт.