Вкладчикам "Диамантбанка" пообещали начать выплаты в мае

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует начать выплаты вкладчикам "Диамантбанка" в последней декаде мая.

Как сообщается на сайте Фонда, общая сумма возможного возмещения вкладчикам банка по его отчетности составляет почти 1,3 миллиарда гривень, из которых 50 миллионов гривень приходится на физлиц - предпринимателей.

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По оценкам Фонда, 96% всех вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму возмещения.

При этом Фонд отметил, что заемщики банка-физические лица могут осуществлять плановые платежи для погашения кредитов через отделения "Диамантбанка" и учреждения других банков, а счета для перечисления средств в период временной администрации меняться не будут.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк" (г. Киев) на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным.

"Диамантбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и на начало года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами "Диамантбанка" являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.