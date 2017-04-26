S&P повысило рейтинги "ПриватБанка" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитные рейтинги национализированного "ПриватБанка" до "ССC+/С" со стабильным прогнозом с уровня "SD" (выборочный дефолт).

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Как отмечается в сообщении агентства, переданном УНИАН, повышение рейтинга обусловлено завершением докапитализации финучреждения правительством Украины, а стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что правительство продолжит поддержку национализированного банка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.