Рубль вырос

Рубль во вторник вырос почти на 20 копеек к бивалютной корзине, на 13 копеек к доллару и на 27 копеек к евро за счет клиентских продаж валюты и спроса на рубли на фоне мер Банка России, направленных на ограничение ликвидности, а также благоприятного фона на рынках нефти и акций, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) выросли по итогам дня до 40,53 рубля с 40,71 рубля на закрытие торгов в понедельник, поднимаясь в ходе торговой сессии на ММВБ до 40,44 рубля.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" снизился более чем на 13 копеек до 35,8821 рубля, курс евро опустился почти на 27 копеек до 46,4005 рубля.

Дилеры объясняют укрепление рубля клиентскими продажами валюты и короткими позициями по бивалютной корзине.

"Избыточных спекулятивных позиций сейчас нет, клиентский интерес несколько меняется. Идут продажи под предстоящий налоговые выплаты, население немного сдает", - сказал дилер российского банка в Москве.

Некоторую поддержку рублю во вторник оказало повышение основных процентных ставок ЦБ РФ, а также другие меры, направленные на снижение рублевой ликвидности, такие как снижение лимитов предоставления средств на аукционах однодневного репо и введение лимитов на операции семидневного репо ЦБР.

"В краткосрочной перспективе возможно дальнейшее укрепление рубля, чему способствует положительная динамика рынка нефти, повышение ставок и другие меры ЦБ по ограничению ликвидности, плюс продолжающийся рост рынка акций", - сказал Денис Коршилов из Ситибанка.

"Длинные позиции по рублям становятся все более привлекательными", - добавил он.