Гривня закрыла межбанк на уровне 26,59 за доллар

В среду, 26 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,56/26,59 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9211/28,9511 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5889 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 560 сделок на сумму 288,82 миллиона долларов.