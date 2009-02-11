Российский ВЭБ дал денег ПИБу

Вчера российский Внешэкономбанк, председателем набсовета которого является Владимир Путин, перечислил Проминвестбанку первые 390 миллионов долларов субординированного кредита, сообщает газета “Дело”.

В общей сложности российская госкорпорация обязалась «влить» в ПИБ миллиард долларов. «Второй транш в размере 325 миллионов долларов Проминвестбанк получит 20 февраля, третий и последний — 20 марта на сумму 285 миллионов долларов», — рассказал «Делу» временный администратор ПИБа Владимир Кротюк. По его словам, к концу следующей недели руководство банком будет передано новому правлению во главе с Виктором Башкировым. По мнению экспертов, возвращение ПИБа к нормальной деятельности должно хоть немного вернуть доверие к банкам.

«Думаю, что дней через десять я тут закончу свою работу. Виктор Владимирович (Башкиров. — «Дело») завтра (11 февраля. — «Дело») прилетает из Москвы. Думаю, мы с четверга начнем формировать руководящие органы банка, а к концу следующей недели подойдем к согласованию кандидатур с акционерами и НБУ», — рассказывает Владимир Кротюк. По его словам, после этого временный администратор приостановит свою деятельность, органы правления банка приступят к самостоятельной работе.

По мнению участников рынка, возвращение Проминвестбанка к полноценной деятельности должно позитивно отразиться на банковской системе и немного успокоить вкладчиков. «Это очень важное событие. Благодаря этому население поймет, что введение временного администратора ничего страшного за собой не влечет — за этим процессом следует поиск инвестора и выведение банка в нормальный режим работы», — считает председатель правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк. С ним соглашается председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук: «Это самая приятная новость о банковской системе. Это является одним из этапов возвращения доверия населения к банкам».

Напомним, временный администратор был введен в Проминвестбанк 7 октября 2008 года сроком на год. 30 декабря Внешэкономбанк и холдинговая компания Slav AG (Австрия) завершили перечисление 1,1 миллиарда гривен для выкупа дополнительной эмиссии акций Проминвестбанка. В результате на данный момент крупнейшим акционером ПИБа является Внешэкономбанк, который владеет 75% акций банка, а у «дочки» холдинговой компании Slav AG (Австрия) — ООО «Сигнус» (Киев) — 12,37% акций.

Проминвестбанк основан в 1992 году. По данным НБУ, на 1 января 2009 года активы финучреждения составляли 27,5 миллиарда гривен, собственный капитал — 3,3 миллиарда гривен, средства физлиц — 9,2 миллиарда гривен, прибыль за 2008 год — 99,3 миллиона гривен. Региональная сеть банка насчитывает 800 филиалов и отделений.