ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсантъ» разместило материал «У Дмитрия Фирташа не принимают контрольную работу», в котором сообщается, что Фирташ может потерять контроль над Вольногорским горно-металлургическим и Иршанским горно-обогатительным комбинатами. «Все действия, предпринимаемые Минпромполитики в последнее время, говорят о том, что арендные договоры продлены не будут»,– цитирует издание высказывание по данному поводу и. о. председателя Фонда госимущества Дмитрия Парфененко.http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1117037

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В статье «Леонид Черновецкий наехал на приезжую часть» издание «Коммерсантъ-Украина» рассказывает о том, что Киевская городская госадминистрация опубликовала на своем сайте проект регуляторного акта, которым предложено установить новые конечные остановки для пригородных и междугородных маршрутов пассажирского транспорта. Прибывающие в Киев пригородные маршрутки и автобусы будут обязаны высаживать пассажиров на ближайшей к городу автобусной станции, а дальше гостям столицы придется ехать на городском транспорте.http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1117043

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В публикации «Киев на 46-м месте по стоимости недвижимости» газета «Дело» сообщает о ежегодном рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью, обнародованном Международным информационно-аналитическим порталом Global property guide. На первом месте рейтинга расположилось Монако (46,7 тыс. долларов за квадратный метр), на втором – Лондон (около 24 тысяч долларов), на третьем – Москва (в центре квадратный метр стоит 16,7 тыс. долларов).http://delo.ua/news/100576/

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Также газета «Дело» разместила материал «Путин дал денег ПИБу», рассказывающий о том, что вчера российский Внешэкономбанк, председателем набсовета которого является Владимир Путин, перечислил Проминвестбанку первые 390 миллионов долларов субординированного кредита. Издание предлагает комментарии по этому поводу временного администратора ПИБа Владимира Кротюка. http://delo.ua/news/100599/

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Газета «День» предлагает статью «Сделано не в Украине…», в которой изложены взгляды министра промышленной политики Владимира Новицкого, президента-председателя правления Украинской ассоциации предпринимателей легкой промышленности (Укрлегпром) Валентины Изовит и других экспертов о факторах, мешающих развитию отечественной легкой промышленности.http://www.day.kiev.ua/264319/

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В еще одном материале «Как кризис повлияет на студенчество», опубликованном сегодня в газете «День», затронута проблема трудоустройства выпускников отечественных вузов. О настроениях выпускников и как они собираются действовать в современных условиях, рассказала кандидат социологических наук, председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко, заведующий отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины Ольга Балакирева.http://www.day.kiev.ua/264323/

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Газета «Голос Украины» в материале «Средств хватит для всех пенсионеров» подает интервью с начальником главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Надеждой Вернигора, в котором говорится о наличии в бюджете Пенсионного фонда средств для выплаты пенсий. Она сообщила, что за январь пенсия выплачена в полном объеме и без нарушений сроков, а финансирование ее выплат и денежных пособий в феврале происходит в соответствии с установленными графиками и в полном объеме.http://www.golos.com.ua/rus/article/1234272682.html

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«Газета по-киевски» разместила «Заявление народного депутата, члена фракции БЮТ в Верховной Раде Украины Ивана Куровского», в котором он опровергает факты, изложенные в публикации «І знову Куровський» в газете «Вечірній Київ» от 5 февраля 2009 г. Там была подана информация о том, что ООО «Інвестиційно-будівельна група» осуществляет строительство на территории архитектурного заповедника «София Киевская» и это ООО имеет отношение к Куровскому. Депутат заявляет, что данная информация не отвечает действительности, является предвзятой, полностью недостоверной и оскорбительной. http://mycityua.com/articles/city/2009/02/11/070617.html

СМИ России

Издание «Коммерсантъ» в материале «Группа господдержки» рассказывает об отчете Генпрокуратуры России относительно нецелевого использования банками средств господдержки, что уже привело к возбуждению в отношении банкиров уголовных дел, а 70 банкам направлены предупреждения. Вчера Генпрокуратура сообщила об активизации деятельности Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в экономической сфере (включает также представителей ФСБ, МВД, ФНС, Росфинмониторинга и Банка России).http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1116971

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В статье «Слабое утешение», опубликованной в газете «Ведомости», говорится о сути распоряжения, подписанного премьер-министром России Владимиром Путиным. Документом предусматривается, что в этом году министерства и ведомства дополнительно потратят на покупку машин у российских автопроизводителей 12,5 млрд руб., а крупнейшими получателями средств станут Минобороны (4 млрд руб.), Минздравсоцразвития (3,76 млрд руб.) и МВД (2,43 млрд руб.).http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/11/181127

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Издание «РБК daily» опубликовало материал «Тотальный финансовый контроль», содержащий описание разработанного депутатами Госдумы законопроекта «Об отчете правительства РФ о реализации мер по поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей экономики». Госдума и Совет Федерации намерены взять под контроль практически все операции, проводимые в рамках антикризисной поддержки финансового рынка Банком России, Агентством по страхованию вкладов (АСВ), Банком развития и другими госкорпорациями, пишет издание.http://www.rbcdaily.ru/2009/02/11/finance/401442

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РИА Новости в материале «Солана: ЕС нужно пересмотреть энергетические отношения с РФ и Украиной» приводит высказывания верховного представителя ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьера Соланы о необходимости пересмотреть энергетические отношения с Россией и Украиной в связи с недавним газовым кризисом.http://www.rian.ru/gas_news/20090211/161692019.html

(УНИАН)