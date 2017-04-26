Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2658,8876 (26 апреля – 2663,1832)

100 EUR – 2896,3263 (26 апреля – 2900,4728)

10 RUR – 4,7216 (26 апреля – 4,7689)

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,56/26,59 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9211/28,9511 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5889 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 560 сделок на сумму 288,82 миллиона долларов.